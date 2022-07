Présidentielle 2024 au Rwanda: « J’envisage de me présenter pour 20 ans de plus », Paul Kagame

Le président Rwandais Paul Kagame n’exclut pas une nouvelle candidature pour les prochaines élections. L’homme fort de Kigali dit envisager de se présenter pour 20 ans de plus, dans une interview accordée à France 24.

Au micro de France 24 vendredi, le président Rwandais Paul Kagame est revenu sur la crise diplomatique entre Kigali et Kinshasa. Qualifiant de « progrès », la rencontre tripartite qui a eu lieu à Luanda, le 06 juillet dernier entre lui et ses homologues Tshisekedi et Lourenço, Kagame estime que « personne n’est intéressée par un conflit ».

Comme dans son interview accordée au Rwanda broadcasting agency (RBA) il y a près d’une semaine, Paul Kagame a démenti toutes les accusations portées contre le Rwanda, mais en revanche, il a dénoncé la complicité entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé formé en RDC, en 2000.

Sur les prochaines élections, Paul Kagame n’a pas caché son intention de se représenter à la présidentielle de 2024. «J’envisage de me présenter pour 20 ans de plus, je n’ai aucun problème avec ça», a déclaré Paul Kagame, interrogé sur son éventuelle candidature en 2024. «Les élections sont l’occasion pour les gens de choisir», a-t-il ajouté.

Né le 23 octobre 1957 à Ruhango, Paul Kagame est un homme d’État rwandais, président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a également été président de l’Union Africaine de 2018 à 2019.