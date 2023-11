Présidentielle 2024 au Ghana : Mahamudu Bawumia désigné candidat du NPP

- Publicité-

Le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, a été officiellement désigné candidat du Nouveau Parti patriotique (NPP) pour l’élection présidentielle de 2024. Cette décision intervient après un primaire contesté au sein du parti au pouvoir, où Bawumia a été présenté comme le choix idéal pour affronter l’ancien président John Dramani Mahama du Congrès national démocratique (NDC).

Samedi dernier, le NPP a annoncé que Mahamudu Bawumia, actuel vice-président du Ghana, serait son candidat à l’élection présidentielle de 2024. Cette désignation fait suite à une compétition serrée qui l’a opposé à trois autres aspirants candidats au sein du parti.

Bawumia, qui occupe la fonction de vice-président depuis 2017 et qui a précédemment servi en tant que vice-gouverneur de la Banque centrale du Ghana, a réussi à remporter le primaire du NPP. Ses adversaires, dont le député Kennedy Agyapong, l’ancien ministre de l’Agriculture Owusu Afriyie Akoto, et l’ancien député Francis Addai-Nimoh, n’ont pas réussi à obtenir le soutien nécessaire pour remporter la candidature.

Mahamudu Bawumia sera en lice pour la présidence en décembre 2024, où il affrontera John Dramani Mahama, un ancien président du Ghana de 2012 à 2017, qui a été choisi pour représenter le Congrès national démocratique (NDC) en mai dernier. La compétition entre Bawumia et Mahama promet d’être l’une des plus passionnantes et disputées de l’histoire politique du Ghana.

Pour rappel, l’actuel chef d’Etat du Ghana, Nana Akoufo-Addo est presque à terme de son second mandat et ne va donc pas se représenter conformément aux dispositions constitutionnelles du Ghana. Ancien président de la CEDEAO, M. Addo ne cache pas d’ailleurs son opposition au troisième mandat.