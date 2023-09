Présidentielle 2023 à Madagascar: Andry Rajoelina annonce sa candidature

- Publicité-

Le président sortant de Madagascar, Andry Rajoelina, a officiellement déclaré sa candidature à l’élection présidentielle qui se tiendra le 9 novembre 2023. Cette annonce intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des débats sur son éligibilité en raison de sa double nationalité franco-malgache.

Mercredi dernier, Andry Rajoelina a choisi les réseaux sociaux pour faire part de sa décision de se présenter à la présidentielle malgache de 2023. Sur son compte officiel, il a exprimé sa gratitude envers le peuple malgache pour la confiance qu’il lui a accordée au cours de son mandat actuel, débuté en janvier 2018. « C’est au peuple de choisir son Président demain. Je suis humble de la tâche que vous m’avez confiée. Je ressens votre amour, et vous savez combien c’est réciproque. Au nom de vous tous qui me soutenez, je suis prêt, je me présente à nouveau, pour continuer à vous servir, » a-t-il déclaré.

Le président Rajoelina a également tenu à remercier sa famille, notamment sa femme Mialy, et ses enfants pour leur soutien constant. Il a souligné la responsabilité qui incombe à un dirigeant envers tous les enfants malgaches, symbolisant ainsi sa détermination à servir son pays.

- Publicité-

Cependant, cette annonce n’est pas sans controverses. En juin de cette année, la révélation de la double nationalité franco-malgache d’Andry Rajoelina a suscité des débats houleux quant à son éligibilité en tant que Président. La constitution malgache exige que les candidats à la présidence soient de nationalité malgache exclusive. Cette question pourrait devenir un point central de la campagne électorale à venir.

Le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 9 novembre 2023, suivi d’un éventuel deuxième tour le 20 décembre si aucun candidat n’obtient la majorité absolue. À ce jour, dix autres candidats ont déjà déposé leurs dossiers à la Haute cour constitutionnelle (HCC), témoignant de la diversité des forces politiques en lice. Parmi eux figurent d’anciens présidents et des représentants de divers partis politiques, chacun espérant être le choix du peuple malgache pour diriger le pays.