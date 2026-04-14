Présidentielle au Bénin : large victoire (94,05 %) de Wadagni avec un taux de participation de 58,75 % (CENA)

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé, lundi 13 avril 2026 à Cotonou, les résultats provisoires de l’élection présidentielle tenue la veille sur l’ensemble du territoire béninois ainsi que dans les centres de vote de la diaspora. Ces premières tendances, établies sur la base de 90,55 % des postes de vote traités, donnent une victoire nette au duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata.

Selon les chiffres rendus publics, le tandem soutenu par la mouvance présidentielle recueille 4 252 347 voix, soit 94,05 % des suffrages valablement exprimés. En face, le duo composé de Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou obtient 269 433 voix, représentant 5,95 %.

Sur le plan de la participation, la CENA fait état de 7 897 287 électeurs inscrits sur les listes électorales. Parmi eux, 4 640 354 se sont effectivement rendus aux urnes, soit un taux de participation de 58,75 %. Les suffrages valablement exprimés s’élèvent à 4 522 756, tandis que 117 598 bulletins ont été déclarés nuls.

Ces données traduisent une mobilisation électorale jugée relativement stable, dans un contexte où l’enjeu du scrutin portait sur la succession du président sortant.

Un scrutin globalement maîtrisé

Dans sa décision, la CENA souligne que le vote s’est déroulé dans des conditions globalement satisfaisantes sur toute l’étendue du territoire national. Malgré quelques tentatives de perturbation signalées dans certaines localités du nord, les forces de défense et de sécurité ont permis d’assurer la sécurisation du processus électoral.

L’institution met également en avant la performance de la plateforme numérique de transmission des résultats, qui a permis une remontée rapide, sécurisée et traçable des données électorales. Cette innovation a contribué à renforcer la fiabilité du traitement des résultats.

Aussi, au regard de l’écart significatif entre les deux duos en lice, la CENA estime que l’intégration des résultats restants ne serait pas de nature à modifier l’ordre d’arrivée. L’issue du scrutin est ainsi considérée comme « mathématiquement irréversible » à ce stade du dépouillement.

Et conformément aux dispositions du code électoral, ces résultats provisoires seront transmis à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs après examen d’éventuels recours.