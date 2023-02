Préparation Coupe UFOA B (F): le Togo surclasse les Amazones béninoises

Déjà battues par le Ghana (0-3), les Amazones béninoises ont été dominées par le Togo (1-3) ce mercredi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, dans le cadre des préparatifs de la Coupe UFOA B.

Le Bénin recevait le Togo ce mercredi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour les préparatifs de la Coupe UFOA B, qualificative pour la CAN féminine Maroc 2024. Et les Amazones se sont inclinées sur le score de 3-1.

Malgré une bonne organisation et un jeu plus attrayant, les dames du sélectionneur Symphorien Tehou ont été punies par l’équipe togolaise, plus expérimentée. Menées dès la 6è minute sur un but de Kayaba Tatiana, les Béninoises s’étaient pourtant bien revenues à la marque. Marguerite Ahouassou sur une belle réalisation à la 10è minute avait remis les deux formations à égalité.

Mais c’était sans compter sur l’armada offensive des Éperviers qui ont repris l’avantage juste avant la pause, grâce à Adinda-Akpo Mousseiratou. Dominatrices, les visiteuses vont clore la partie au retour des vestiaires avec une nouvelle réalisation, signée Tatiana qui s’offre un doublé dans cette partie. Les dernières tentatives des unes et des autres seront sans conséquence sur le marquoir électronique qui a affiché 3-1 au coup de sifflet final.

Les Amazones béninoises s’inclinent donc et signent leur seconde défaite consécutive dans ces rencontres amicales. Les Béninoises avaient en effet été massacrées par le Ghana (0-3) dimanche dernier. Les Black Queens s’étaient imposées sur des buts de Princella Adubea (28è), Princesse Owusu (37è) et Evelyn Badu (45è+2).