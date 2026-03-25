Préparatif Mondial 2026 : les Lions du Sénégal au complet

Malgré la décision de la CAF de leur retirer le trophée de la CAN 2025, la sélection sénégalaise aborde son prochain rendez‑vous avec calme et détermination. À quelques jours de l’opposition contre le Pérou, les joueurs et le staff de Pape Thiaw affichent une forte cohésion, signe que le collectif reste uni et concentré sur ses objectifs sportifs.

Un début de préparation plutôt sur une bonne lancée lors de la deuxième séance d’entraînement, au cours de laquelle l’intégralité de l’effectif était présente. L’intensité de la séance a permis aux cadres et aux jeunes de gagner en automatismes et à l’encadrement technique d’affiner ses choix.

Les retours des derniers éléments, dont Édouard Mendy et Pape Matar Sarr, ont comblé le groupe et autorisé le sélectionneur à travailler avec un groupe complet, condition indispensable pour finaliser les ajustements tactiques avant la rencontre amicale.

Objectifs du rassemblement et prochains matches

La rencontre programmée au Stade de France ce samedi ne se limitera pas à un simple test sur le terrain, mais sera aussi un moment fort pour renouer avec la diaspora sénégalaise et partager une image d’unité, malgré la polémique entourant le trophée continental. L’ambiance attendue autour du match devrait offrir aux joueurs un cadre stimulant.

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