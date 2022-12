Premier League: porté par Mohamed Salah, Liverpool domine Aston Villa

A l’occasion du Boxing Day, Liverpool s’est déplacé sur la pelouse ce lundi soir d’Aston Villa pour le compte de la 17è journée de Premier League. Auteurs d’une prestation solide et maîtrisée, les Reds se sont imposés sur le score de 3-1, grâce notamment à un but et une passe décisive de Mohamed Salah.

La rencontre débutait sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score de Liverpool dès les premières minutes de jeu. Sur un magnifique centre d’Andrew Robertson, servi précédemment en profondeur par Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah trompait le gardien adverse du pied gauche (5e, 0-1). Quelques minutes après la demi-heure, l’attaquant égyptien se transformait en passeur pour Virgil van Dijk qui faisait le break (37e, 0-2).

A la pause, la différence était déjà faite pour les protégés de Jurgen Klopp. Au retour des vestiaires, les locaux tentaient de relever la tête. Ollie Watkins est parvenu à réduire le score pour Aston Villa d’une tête croisée (59e, 1-2) grâce à un centre bien dosé de Douglas Luiz. Mais le club de la Mersey ne paniquait pas et continuait à se montrer solide. En fin de partie, Stefan Bajcetic a définitivement mis à l’abri son équipe en reprenant une frappe de Nunez repoussée par la défense d’Aston Villa (81e, 1-3).

Au classement, Liverpool reprend sa 6ème place devant Brighton et derrière Manchester United, tandis qu’Aston Villa reste 12ème. Les Villans se déplaceront à Tottenham le 1er janvier, alors que les Reds accueilleront Leicester, le 30 décembre à Anfield, dans le cadre de la 18ème journée de cette Premier League.