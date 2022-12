Premier League: Newcastle terrasse Leicester, Brighton domine Southampton

La 17è journée de Premier League s’est poursuivie ce lundi après-midi, avec quatre rencontres disputées. Newcastle s’est imposé en patron sur la pelouse de Leicester (3-0), tandis que Brighton Albion a pris le dessus sur Southampton (3-1).

C’est la tradition et cette fin d’année 2022 ne déroge pas à la règle. La Premier League est au rendez-vous durant cette période des fêtes avec la traditionnelle Boxing Day. Et, après le match nul entre Tottenham et Brentford (2-2) un peu plus tôt ce lundi, pour le compte de la 17è journée, quatre rencontres étaient disputées dans le cadre du multiplex de 16h (GMT+1).

En déplacement sur la pelouse de Leicester, le surprenant Newcastle s’est largement imposé sur le score de 3-0. Chris Wood (3e, s.p), Miguel Almiron (7e) et Joelinton (32e) ont donné la victoire aux Magpies qui sont provisoirement deuxième de Premier League. Dans le même temps, Brighton Albion s’est défait de Southampton (3-1), grâce à des réalisations d’Adam Lallana (14e) et Solly March (56e) et un CSC de Romain Perraud (35e). La réduction du score de James Ward-Prowse (73e) n’a rien changé à l’issue de la rencontre.

Dans les autres matchs de l’après-midi, Wolverhampton a arraché la victoire contre Everton à Goodison Park (1-2), grâce à des buts de Daniel Podence (22e) et Rayan Aït-Nouri dans les derniers instants du match (90e+5). Enfin, Fulham a profité d’une équipe de Crystal Palace réduite à neuf après les exclusions de Tyrick Mitchell (34e) et James Tomkins (57e) pour disposer des hommes de Patrick Vieira (0-3).