Premier League: Marcus Rashford élu joueur du mois de septembre

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce vendredi, la Premier League a annoncé que Marcus Rashford a été élu joueur du mois de septembre du championnat.

Manchester United va beaucoup mieux ces dernières semaines en championnat, avec notamment une cinquième place au classement de Premier League à seulement 5 points du leader Arsenal. Et cela est dû en partie au réveil de certains de ses cadres tel que Marcus Rashford. Lors de ce mois de septembre, l’international anglais a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, pour permettre à son équipe de décrocher deux victoires précieuses contre Leicester (1-0) et Arsenal (3-1).

Des performances qui ont permis à l’attaquant des Red Devils d’être élu meilleur joueur du mois de septembre par la Premier League. Il succède à Erling Haaland, sacré en août. D’ailleurs, les deux hommes se retrouveront dès dimanche à l’occasion du derby de Manchester, pour le compte de la 9è journée de Premier League. Les deux génies seront attendus pour amener une nouvelle fois leur équipe respective vers la victoire.

« C’est une bonne sensation. Nous n’avons pas commencé la saison aussi fort, donc obtenir quatre victoires d’un coup, c’est vraiment bien. C’est encore assez nouveau avec le manager et nous avons beaucoup mieux fait les choses qu’il veut que nous fassions. Mais il reste encore beaucoup de mesures à prendre et nous avons tous hâte de le faire ensemble« , a déclaré Rashford après avoir reçu son trophée.

Il a ensuite dévoilé le moment marquant du mois avec les Reds Devils: « Mon moment préféré de septembre a été une passe décisive en fait ! Le premier but d’Antony, à ses débuts. C’était un moment énorme et cela nous donne de la force et du courage, et le voir entrer dans l’équipe et marquer tout de suite est extrêmement important« .