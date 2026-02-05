Premier League : Manchester United – Aston Villa (30e journée) reporté

La Premier League a procédé à plusieurs réaménagements de son calendrier de fin de saison, affectant notamment la rencontre opposant Manchester United à Aston Villa. Initialement programmée le 14 mars, la réception d’Old Trafford a été déplacée au dimanche 15 mars, avec un coup d’envoi fixé à 14h00 GMT.

Cette modification découle principalement des obligations européennes d’Aston Villa. L’équipe entraînée par Unai Emery disputera un match de Ligue Europa le jeudi précédant ce week-end, ce qui a incité les instances du championnat anglais à revoir l’ordre des rencontres afin de garantir un délai de récupération raisonnable entre les rencontres.

Actuellement deuxième au classement, Aston Villa attend de connaître son adversaire pour le tour suivant de la compétition continentale, qui sortira d’un lot comprenant notamment Crvena Zvezda (Étoile Rouge de Belgrade), le Celta Vigo, le PAOK Salonique ou le LOSC Lille. La nécessité d’aligner les calendriers domestique et européen explique ce type d’ajustement.

Autres réajustements du calendrier

Au-delà de ce déplacement, d’autres matches ont été revus. La confrontation entre Manchester City et Crystal Palace a été repoussée, là encore en lien avec des obligations extrasportives ou des contraintes de planning affectant l’un des protagonistes.

Par ailleurs, le déplacement d’Arsenal à Wolverhampton a été avancé : la rencontre aura finalement lieu le mercredi 18 février. Ce changement intervient alors que Wolverhampton figure parmi les finalistes de la Carabao Cup, ce qui alourdit encore le calendrier des clubs engagés sur plusieurs tableaux.

Ces réaménagements témoignent de la complexité croissante à concilier compétitions nationales et rendez‑vous européens, obligeant les ligues et les clubs à coordonner étroitement dates et périodes de repos pour préserver la performance et la santé des joueurs.