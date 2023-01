Premier League: Manchester City renverse Tottenham grâce à un Riyad Mahrez en feu

Manchester City recevait Tottenham , à l’Etihad Stadium ce jeudi soir, dans le cadre du match en retard de la 7e journée de Premier League. Menés par deux buts d’écarts en première période, les Cityzens ont dû s’en remettre à l’Algérien Riyad Mahrez, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, pour remporter une victoire importante sur le score de 4-2.

Deuxième du classement de Premier League avec huit points de retard sur Arsenal, Manchester City avait l’occasion de réduire l’écart ce soir contre Tottenham. Mais le premier acte était cauchemardesque pour les hommes de Pep Guardiola, qui concédaient l’ouverture du score à la 44è minute, sur un but de Dejan Kuluvevski, avant de voir les Spurs faire le break dans la foulée. Emerson reprenait victorieusement de la tête, un tir en force de Kane dégagé par Ederson ( 2-0, 45e+2).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Manchester City, certainement bousculés par leur entraîneur à la pause, se montraient plus conquérants. C’est alors que le show de Riyad Mahrez a débuté. Julian Alvarez profitait d’abord d’un cafouillage devant le but de Lloris suite à un centre de l’algérien pour réduire l’écart (1-2, 51è). Dans la foulée, le capitaine des Fennecs offrait une passe décisive à Erling Haaland pour le but de l’égalisation (2-2, 53è).

Ryad Mahrez se transformait en buteur, quelques minutes plus tard, pour permettre aux siens de prendre l’avantage dans ce match (3-2, 63e). En toute fin de rencontre, l’international algérien s’offrait même le doublé, profitant d’un mauvais contrôle de Lenglet, pour sceller la victoire des Sky blues (4-2 90e). Grâce à ce succès, Manchester City revient à cinq longueurs d’Arsenal (qui compte un match en moins). De son côté, Tottenham reste cinquième, à cinq unités de la quatrième place.