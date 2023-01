Premier League: Liverpool rechute face à Brentford

Brentford a battu Liverpool (3-1) ce lundi soir, en ouverture de la 19e journée de Premier League. Les Bees reviennent à seulement deux points de leur adversaire du soir.

Liverpool n’est toujours pas totalement guéri. Auteur d’une première moitié de saison décevante, les Reds s’étaient bien repris dernièrement avec notamment une série de 5 matchs sans défaite en Premier League. Mais ce lundi soir, en ouverture de la 19è journée du championnat anglais, le club de la Mersey est retombé dans ses travers en s’inclinant contre Brentford (1-3).

Et la rencontre débutait de la pire des manières pour Liverpool, qui concédait l’ouverture du score sur un CSC d’Ibrahima Konaté (1-0, 19e). Toujours bousculés par des locaux très bien en place tactiquement, les Reds encaissaient un deuxième but juste avant la pause. Wissa trouvait la faille d’une belle tête piquée (2-0, 42e). Au retour des vestiaires, Klopp décidait de réagir, en lançant trois nouveaux joueurs sur le terrain. Van Dijk, Tsimikas et Elliott, laissaient respectivement leur place à Matip, Robertson et Keita.

Un choix qui a eu le mérite de redynamiser l’équipe de la Mersey. Oxlade-Chamberlain parvenait à réduire l’écart d’une tête imparable à la réception d’un centre déposé par Trent Alexander-Arnold (2-1, 51e). Mais, malgré tous leurs efforts pour égaliser, les coéquipiers de Mohamed Salah ne reviendront jamais au score. Ils encaissaient même un troisième but (84è). Score final: 3-1 pour Brentford qui revient à 2 points de son adversaire du soir. De son côté, Liverpool devra réagir à Brighton le 14 janvier prochain.