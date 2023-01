Premier League: Liverpool humilié à Brighton, Leicester chute à Nottingham Forest

Liverpool s’est incliné face à Brighton (0-3) ce samedi à American Express Community Stadium en 19è journée de Premier League. A City Ground, Leicester a été battu par Nottingham Forest.

La 19è journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec plusieurs rencontres disputées à travers les pelouses anglaises. A American Express Community Stadium, Liverpool affrontait Brighton dans un match décisif dans la course au titre. Dans le dur depuis le début de l’année 2023 avec deux sorties sans victoire, les Reds se devraient de prendre les trois points de la partie pour ne pas s’éloigner d’avantage du big four.

Peu entreprenants et imprécis à l’instar de leur rendement depuis le début de la saison, les hommes de Jurgen Klopp ont été punis en seconde période. Réalistes et volontaires, les Seagulls ont su parfaitement exploiter les occasions créées.

Solly March a lancé les siens juste au retour des vestiaires (46è) avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard (53è). En fin de match, Danny Welbeck va corser l’addition sur un bon service de Solly, grand artisan de cette démonstration de force de Brighton. Score final: 3-0.

Liverpool s’incline donc et s’enfonce un peu plus dans la crise. Le club de la Mersey dégringole au classement et est désormais à la 8è case, juste derrière son bourreau du jour (7è). Les places européennes s’éloignent d’avantage pour la bande à Mohamed Salah.

Leicester chute à Nottingham Forest

Dans l’autre rencontre de ce samedi, Leicester a essuyé une cuisante défaite sur la pelouse du Nottingham Forest. Face au promu, les Foxes se sont inclinés sur le score de 2-0. Les deux buts de la partie ont été marqués par Bennan Jonhson (56è, 85è).

Un nouveau revers pour les hommes de Brendan Rodgers qui ne sont plus qu’à deux pas de la zone rouge (14è). Avec sa victoire, Nottingham remonte à la 13e place au classement avec 20 points.