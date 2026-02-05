Premier League – Liverpool : Frimpong forfait, Gomez incertain face à Manchester City

Liverpool accueille Manchester City à Anfield dimanche 8 février à 16h30 GMT. À la veille de la rencontre, l’entraîneur Arne Slot s’est présenté devant les journalistes pour faire le point sur l’état du groupe et les incertitudes dans l’effectif.

Sur le plan des absences, Jeremie Frimpong ne sera pas du voyage et manque donc ce choc. Joe Gomez, lui, reste sur la sellette : Slot espère le voir reprendre l’entraînement samedi afin d’évaluer sa disponibilité. Le technicien a insisté sur la faiblesse actuelle du secteur défensif, qui limite les options disponibles pour la composition.

Pour contrer Manchester City, l’entraîneur estime qu’il faudra verrouiller les transitions adverses. Trouver le bon compromis entre produire du danger offensif et laisser le moins d’espaces possibles aux contres est selon lui impératif si Liverpool veut espérer l’emporter.

La philosophie de jeu de Slot

Arne Slot a aussi détaillé sa conception du football et son rôle d’entraîneur. Il privilégie une maîtrise du ballon et un rythme élevé, souhaitant que ses équipes proposent un spectacle attractif pour les supporters. Plutôt que de ne viser que des résultats immédiats, il mise sur une identité de jeu séduisante et durable, convaincu que c’est ce style-là qui permettra de construire sur le long terme.

En somme, malgré des absences qui compliquent la préparation, Slot veut imposer une équipe entreprenante mais vigilante défensivement, afin de répondre aux exigences d’un rendez-vous de haut niveau comme celui contre Manchester City.