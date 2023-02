Premier League: Liverpool bat Everton, Jürgen Klopp soulagé

Liverpool a battu Everton (2-0) ce lundi soir, à l’occasion de la 23è journée de Premier League. Un véritable soulagement pour Jürgen Klopp, qui voit son équipe se relancer après trois matchs.

Liverpool a enfin retrouvé le goût de la victoire. Après trois rencontres consécutives sans succès toutes compétitions confondues (2 défaites et un nul), les Reds ont battu Everton (2-0) ce lundi soir, à l’occasion de la 23è journée du championnat anglais. Auteur d’une prestation maîtrisée, les coéquipiers de Mohamed Salah se sont offerts un succès tranquille (2-0). L’Egyptien profitait de la sortie (très) hasardeuse de Jordan Pickford pour ouvrir le score (37e, 1-0). En seconde période, la nouvelle recrue Cody Gakpo faisait le break dans cette rencontre (49e, 2-0). Le Néerlandais marquait par ailleurs son premier but avec son nouveau club.

Une victoire importante qui est un véritable soulagement pour l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp. En conférence de presse après ce match, le technicien allemand n’a pas caché sa joie.

« Soulagé. Oui, c’est ça, c’était le principal sentiment depuis le coup de sifflet final. Je suis content de la performance. Il était nécessaire que nous jouions le match que nous voulions jouer et non celui qu’Everton voulait jouer. (…) C’était le meilleur match depuis un moment et c’est pourquoi nous l’avons gagné. Nous avions besoin de ce match, nous avions besoin de cette performance. Maintenant nous l’avons eue, notre peuple l’a absolument mérité. J’ai adoré l’atmosphère, même avant que nous ayons marqué. Les gens étaient là, c’est fou le genre d’atmosphère que les gens créent ici« , a savouré l’ancien coach de Dortmund, relayé par Maxifoot.

Liverpool occupe la neuvième place de la Premier League. Les Reds doivent désormais enchaîner une série de victoires pour espérer remonter dans le haut du classement. Ils devront donc faire preuve de régularité et de détermination pour renverser la tendance et se rapprocher des places qualificatives pour les compétitions européennes.