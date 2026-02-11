Premier League J26 : compositions officielles pour Manchester City – Fulham

Mercredi, à 19h30 GMT, la 26e journée de Premier League oppose Manchester City à Fulham sur la pelouse des Citizens.

Mercredi, à 19h30 GMT, la 26e journée de Premier League oppose Manchester City à Fulham sur la pelouse des Citizens.

Les Cottagers abordent cette rencontre avec la volonté de mettre fin à une série de deux revers consécutifs et de relancer leur dynamique en championnat.

Les entraîneurs ont communiqué leurs choix pour le coup d’envoi :

Publicité

Compositions officielles

Manchester City (4-3-3) : Donnarumma dans les buts ; Ait Nouri, Guehi, Dias et Núñes en défense ; O’Reilly, Rodri et Silva au milieu ; Semenyo, Haaland et Foden en attaque.

Fulham (4-2-3-1) : Leno gardien ; Tete, Anderse, Bassey et Sessegnon en ligne défensive ; Iwobi et Berge partagent le rôle de double pivot ; Wilson, Smith Rowe et Chukweze évoluent derrière l’unique attaquant Jiménez.