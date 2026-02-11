Benin Web TV
LIVE

Premier League J26 : compositions officielles pour Manchester City – Fulham

Mercredi, à 19h30 GMT, la 26e journée de Premier League oppose Manchester City à Fulham sur la pelouse des Citizens.

Le · MàJ le
Football
495vues
Premier League J26 : compositions officielles pour Manchester City – Fulham
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Mercredi, à 19h30 GMT, la 26e journée de Premier League oppose Manchester City à Fulham sur la pelouse des Citizens.

Les Cottagers abordent cette rencontre avec la volonté de mettre fin à une série de deux revers consécutifs et de relancer leur dynamique en championnat.

Les entraîneurs ont communiqué leurs choix pour le coup d’envoi :

Publicité

Compositions officielles

Manchester City (4-3-3) : Donnarumma dans les buts ; Ait Nouri, Guehi, Dias et Núñes en défense ; O’Reilly, Rodri et Silva au milieu ; Semenyo, Haaland et Foden en attaque.

Fulham (4-2-3-1) : Leno gardien ; Tete, Anderse, Bassey et Sessegnon en ligne défensive ; Iwobi et Berge partagent le rôle de double pivot ; Wilson, Smith Rowe et Chukweze évoluent derrière l’unique attaquant Jiménez.

Publicité

Articles liés

Premier League J26 : Liverpool bat SunderlandLigue 1 : Endrick (OL) suspendu un match après son expulsion contre NantesFootball : Nouha Dicko signe aux Émirats arabes unisCoupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire face à la Corée du Sud et à l’Écosse
Merci pour votre lecture — publicité