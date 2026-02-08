Premier League J25 : compositions officielles Liverpool – Manchester City

Le coup d’envoi du duel de la 25e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester City est prévu à 16h30 GMT. Pour cette rencontre, Arne Slot aligne son équipe-type dans un schéma en 4-2-3-1, tandis que Pep Guardiola mise sur un 4-3-3 traditionnel.

Côté Liverpool, l’entraîneur choisit une attaque composée de Mohamed Salah sur l’aile droite, Cody Gakpo à gauche et Hugo Ekitiké en pointe. Fait notable : Dominik Szoboszlai débutera inhabituellement au poste de latéral droit, offrant une solution différente sur le flanc.

Chez les Citizens, Rodri est confirmé dans le rôle de sentinelle devant la défense, organisant le milieu dans le trio central. Les couloirs seront occupés par des profils offensifs, avec notamment Mohamed Marmoush et Antoine Semenyo utilisés sur les ailes pour apporter du dynamisme.

Alignements retenus

Liverpool : Alisson ; Kerkez, Van Dijk, Konaté, Szoboszlai ; McAllister, Gravenberch ; Gakpo, Wirtz, Salah ; Ekitiké.

Manchester City : Donnarumma ; Nunes, Khusanov, Guehi, Aït Nouri ; Silva, Rodri, O’Reilly ; Semenyo, Haaland, Marmoush.