Premier League – Granit Xhaka forfait pour Arsenal face à Sunderland

Sunderland se rendra à l’Emirates Stadium ce samedi à 15h GMT pour la 25e journée de Premier League, où les Black Cats affronteront Arsenal. Cette visite à Londres devait marquer le retour de Granit Xhaka, mais le milieu de terrain ne sera finalement pas du voyage.

En conférence de presse jeudi, l’entraîneur Régis Le Bris a confirmé que Xhaka souffre d’une blessure à la cheville et qu’il ne sera pas disponible pour cette rencontre. Le technicien a souligné que, malgré cette indisponibilité, le joueur reste très engagé au sein du groupe et que le staff médical travaille à son rétablissement.

Cette absence représente un coup dur pour Sunderland avant un déplacement délicat contre un adversaire de haut niveau, puisque l’équipe perd une de ses cartouches expérimentées au milieu.

Conséquences sportives

Cette saison, Xhaka a pris part à 23 rencontres toutes compétitions confondues et s’est imposé comme une pièce majeure du dispositif des Black Cats grâce à son expérience et son sens du leadership. Il avait déjà manqué les confrontations contre West Ham et Burnley, et son forfait face à Arsenal prive le coach d’une option d’expérience capable d’équilibrer et d’organiser le jeu au milieu.

Sur le plan tactique, son indisponibilité pourrait pousser Régis Le Bris à modifier l’ossature du milieu ou à s’appuyer davantage sur des profils plus jeunes pour compenser la perte de sang-froid et de lecture du jeu qu’apporte Xhaka. Reste à voir quel choix sera fait pour tenter de contenir la puissance et la créativité des Londoniens.