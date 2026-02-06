Premier League : Eddie Howe fait le point sur Anthony et Guimarães avant Brentford

Ce samedi à 17h30 GMT, Newcastle United se rendra à Brentford pour la 25e journée de Premier League. À la veille de la rencontre, l’entraîneur Eddie Howe a dressé un point d’étape sur un groupe pénalisé par plusieurs indisponibilités et a évoqué la récente série de résultats décevants.

Concernant Anthony Gordon, le manager a fait savoir qu’il n’y a pas de nouveauté rassurante : il devrait vraisemblablement manquer le match du week-end. Les médecins restent toutefois optimistes et estiment que sa blessure ne devrait pas l’écarter pour une longue période.

Deux autres acteurs du milieu de terrain reviennent progressivement : Bruno Guimarães et Lewis Miley ont repris une partie du travail collectif. Bruno a participé à une séance mercredi lors du déplacement et se dit en nette amélioration ; Howe expliquait qu’il l’examinerait de nouveau aujourd’hui pour déterminer sa disponibilité. Pour Miley, l’entraîneur attend un bilan complémentaire mais confirme qu’il ne s’agit pas d’une pathologie grave et que son retour est espéré rapidement.

Performances et état d’esprit

Sur le plan sportif, Eddie Howe a mis en avant la prestation d’Anthony Elanga, auteur d’un but lors de la défaite en Carabao Cup contre Manchester City. Le technicien a salué les initiatives et les actions constructives du jeune joueur, en rappelant que ce but, en plus d’être superbe, doit lui servir de tremplin pour gagner en assurance et contribuer davantage à l’équipe.

Enfin, malgré une série de quatre rencontres sans victoire toutes compétitions confondues, Howe reste persuadé qu’il y a matière à redressement. Il a insisté sur la nécessité d’accepter la défaite, d’en tirer les enseignements utiles et de se concentrer sur les points positifs afin d’aborder le prochain match avec détermination. La manière dont l’équipe gérera ces revers, selon lui, influera grandement sur la suite de la saison.