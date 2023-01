Premier League: duel sans vainqueur entre Liverpool et Chelsea

Liverpool accueillait Chelsea ce samedi après-midi, à Anfield, dans le choc de la 21è journée de Premier League. Au terme d’une rencontre triste et sans saveur, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0).

La 21è journée de Premier League s’ouvrait ce samedi après-midi, avec un choc entre Liverpool et Chelsea. Un duel entre deux équipes malades depuis le début de la saison. Avant le coup d’envoi de ce match, les Reds pointaient à une décevante 8e place, alors que les Blues étaient au 10e rang. Les deux équipes avaient d’ailleurs le même nombre de points (28 pts). Et sur la pelouse, aucune des deux formations n’a réussi à faire la différence.

La rencontre démarrait pourtant très fort, avec l’ouverture du score des visiteurs dès la 2 minutes de jeu. Mais le but de Kai Havertz était refusé pour une légère position de hors-jeu. Après ce coup de chaud dans le camp des Reds, l’intensité retombait totalement lors de ce premier acte, et les deux équipes retournaient au vestiaire sans trouver le chemin des filets. En seconde période, ce duel peinait toujours à s’emballer et Graham Potter décida alors de lancer sa nouvelle recrue, Mykhaylo Mudryk, alors que Jurgen Klopp décidait, lui, de faire appel à Darwin Nunez pour peser sur la défense londonienne.

Mudryk dès son entrée en jeu, redynamisait l’attaque des Blues et ne passait pas loin d’ouvrir la marque, mais sa frappe n’était pas cadrée (66e). L’une des seules occasions de la deuxième mi-temps de ce match, qui s’achevait donc sur un score de 0 but partout. Avec ce résultat, Chelsea et Liverpool font du surplace et ne bougent pas au classement. Les deux équipes devront clairement proposer mieux pour la suite de la saison, s’ils veulent encore croire à une place européen à la fin de l’exercice en cours.