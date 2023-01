Premier League: Chelsea s’incline à Fulham malgré Koulibaly

Malgré un bon Kalidou Koulibaly, auteur de l’unique but des Blues, Chelsea s’est incliné face à Fulham (1-2) jeudi soir, en Premier League.

Décidément, plus rien ne va à Chelsea. Maltraités par Manchester City (0-4) dimanche dernier en FA Cup, les Blues ont signé jeudi soir leur troisième défaite consécutive depuis le début de l’année 2023. Les Londoniens ont en effet été battus par Fulham à Craven Cottage, dans le cadre de la 19è journée de Premier League.

Surpris par l’ancien de la maison, le brésilien Willian, qui a ouvert le score à la 25è minute, les hommes de Graham Potter avaient pourtant réussi à revenir à la marque. Auteur d’un bon match, Kalidou Koulibaly a ramené les deux équipes à égalité juste au retour des vestiaires (1-1, 47è). C’est la deuxième réalisation de la saison pour le défenseur sénégalais.

Mais c’était sans compter sur la soirée noire de Joao Felix qui a enfoncé les siens pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain portugais, prêté par l’Atletico Madrid jusqu’à la fin de la saison, a récolté un carton rouge direct juste avant l’heure de jeu. Finalement, Carlos Vinicius a crucifié Chelsea à la 73e minute pour le score final de 2-1.

Une grosse désillusion pour Kalidou Koulibaly et les siens qui s’enfoncent sans doute dans la crise. L’ancienne star de Naples et les Blues sont 10es au classement de la PL et doivent se reprendre très vite au risque de finir la saison sans gagner de place pour disputer de compétition européenne en 2023-24.