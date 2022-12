Premier League: Chelsea se relance contre Bournemouth

Chelsea est sortie vainqueur (2-0) du duel contre Bournemouth ce mardi soir, comptant pour la 17è journée de Premier League. Les Blues mettent ainsi fin à une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

La 17è journée du championnat anglais, qui a lieu en pleine période des fêtes, se poursuivait ce mardi avec la réception de Bournemouth par Chelsea à Stamford Bridge. Battu lors de ses deux dernières sorties en Premier League, respectivement par Arsenal (1-0) et Newcastle (1-0), les Blues devaient s’imposer pour se relancer et refaire le plein de confiance avant le début de la nouvelle année. Et mission réussie pour les hommes de Graham Potter qui se sont imposés sur le score de 2-0.

Dans une rencontre dominée d’entrée par Chelsea, tout s’est joué lors du premier acte. Kai Havertz se chargeait de conclure une belle phase de jeu des Londoniens pour ouvrir logiquement le score pour les siens (16e, 1-0). Avec cette entame réussie, les Blues multipliaient les offensives et faisaient le break quelques minutes plus tard, grâce à tir splendide de l’extérieur de la surface de Mason Mount (26e, 2-0). La pause survenait sur cette différence.

Lors de la deuxième mi-temps, le score n’évoluera plus, malgré des tentatives de part et d’autre. Grâce à cette victoire, Chelsea réalise une belle opération en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Au classement, les hommes de Graham Potter gagnent une place et son désormais 8è. De son côté, Bournemouth reste bloqué à la 14ème place.