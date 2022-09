Premier League: Chelsea en plein scandale sexuel

Selon les informations de The Daily Telegraph ce mercredi, Chelsea a licencié son directeur commercial Damian Willoughby, accusé par une collaboratrice du club londonien de harcèlement sexuel.

Chelsea connaît un début de saison pour le moins compliqué. Les Blues occupent une triste 7è place après 7 journées de championnat et ont déjà été défait à deux reprises. En Ligue des champions, le club de Londres n’a toujours pas remporté le moindre match après deux sorties (1 défaite et un nul). Des mauvais résultats qui ont d’ailleurs provoqué le licenciement de Thomas Tuchel remplacé par Graham Potter. Et si tout va mal sur le plan sportif, en dehors du terrain, la situation ne semble pas au mieux non plus.

En effet, selon The Daily Telegraph, Chelsea a licencié son directeur commercial Damian Willoughby. L’information a été confirmée au quotidien par le club lui-même. Il a été renvoyé à cause d’une série de « messages inappropriés », envoyés à Catalina Kim, qui collabore avec le club londonien. Cette dernière a d’ailleurs déposé une plainte contre Willoughby, en déclarant qu’elle avait été harcelée sexuellement par lui, avant même sa nomination à Chelsea au début du mois de septembre, et qu’elle s’était sentie menacée au téléphone depuis qu’il y travaille.

Chelsea n’évolue donc pas dans un climat apaisant en ce moment pour pouvoir remonter la pente. La trêve internationale, qui a débuté cette semaine, tombe donc a pique pour le club de Londres qui pourra tenter de régler ses problèmes internes pour se concentrer sur le côté sportif à la reprise. L’ère Toed Bolhy, nouveau propriétaire de Chelsea, ne débute pas de la meilleure des façons.