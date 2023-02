Premier League: Chelsea bute sur Fulham malgré ses recrues

Chelsea accueillait Fulham ce vendredi soir, pour le compte de la 22è journée de Premier League. Malgré l’alignement de plusieurs des recrues hivernales, dont Enzo Fernandez, joueur le plus cher de l’histoire du championnat, les Blues n’ont pu décrocher qu’un triste match nul (0-0).

Après un mercato hivernal mouvementé, avec les arrivées de plusieurs renforts, Chelsea était de retour aux affaires ce vendredi soir à l’occasion de la 22è journée de Premier League contre Fulham. Graham Potter titularisait d’ailleurs d’emblée Enzo Fernandez qui est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du championnat anglais. Les autres recrues Badiashile et Mudryk étaient également alignées. Mais ça n’a pas eu l’effet escompté puisque les Blues ont été tenus en échec devant leur public (0-0).

En première période, le club londonien se procurait plusieurs occasions, mais Kai Havertz, aligné en pointe, n’était pas en réussite. Le score était nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, la rencontre montait en intensité, mais aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver la faille. Les entrées de Sterling et Fofana, une autre recrue hivernale, n’auront rien changé pour Chelsea. En face, Fulham s’est également montré dangereux par moment, mais Kepa (46e, 69e, 70e) était éveillé sur sa ligne.

Chelsea enchaîne ainsi un deuxième nul en Premier League et se maintient dans le ventre mou du classement (9è), à deux longueurs de Fulham (8è), qui cale et n’a désormais plus gagné depuis 3 matchs en championnat. Lors de leur prochaine sortie dans le championnat anglais, le 11 février prochain, les Blues se déplaceront sur la pelouse de West Ham.