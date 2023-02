Premier League: Burnley arrache la pépite ghanéenne Enock Agyei

Leader de la Championship, deuxième division anglaise, Burnley s’est attaché les services du jeune joueur ghanéen, Enock Agyei, qui s’engage pour quatre ans et demi avec les Clarets.

Enock Agyei va parfaire sa formation en Angleterre. Le jeune attaquant ghanéen s’est engagé avec le club de Burnley en deuxième division anglaise. Le joueur de 18 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec les Clarets qui l’ont dans la foulée prêté au KV Mechelen jusqu’à la fin de la saison.

« Nous sommes heureux d’annoncer la signature d’Enock Agyei, 18 ans, d’Anderlecht pour un contrat de quatre ans et demi. L’attaquant sera prêté directement au KV Mechelen jusqu’à la fin de la saison grâce à Anderlecht pour leur fantastique coopération tout au long de ce déménagement« , lit-on dans un communiqué officiel sur le compte Twitter du club.

Considéré comme un des grands talents de Neerpede, le centre de formation du RSCA, Enock Agyei arrivait en fin de contrat en juin et ne souhaitait pas prolonger au Sporting. Cette saison, le Ghanéen a disputé 16 matchs avec Anderlecht pour trois buts marqués et une passe décisive.

« C’est un nouveau changement pour moi. C’est quelque chose qui aidera mon développement et ma carrière (…) J’ai parlé avec Vincent et il m’a persuadé de venir ici et je pense que ce sera un grand chapitre de ma carrière« , a déclaré le jeune avant-centre à la presse belge.

✍️ 𝐃𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐥 | Enock Agyei wordt gehuurd van Burnley Football Club 🔥



De 18-jarige winger komt over tot het einde van het seizoen.

Meer info op onze website 🔗 https://t.co/BRlLDKV4cb



Welkom, Enock 💛❤️#trotsoponzekleuren #transferdeadlineday pic.twitter.com/4sb4wdV8Dy — KV Mechelen (@kvmechelen) January 31, 2023