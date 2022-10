Premier League : Arsenal s’offre Liverpool et reprend sa place de leader

A l’occasion de la dixième journée de Premier League ce dimanche, Arsenal s’est imposé contre Liverpool (3-2) à l’Emirats Stadium. Les Gunners reprennent la première place à Manchester City.

La dixième journée du championnat anglais se poursuivait ce dimanche soir avec un choc entre Arsenal et Liverpool à l’Emirats Stadium. Et les Gunners ont confirmé qu’ils jouaient bien le titre en Premier League cette saison en s’imposant contre les Reds sur le score de 3-2, dans un match spectaculaire. La rencontre a démarré sur les chapeaux de roues avec des Londoniens très conquérants.

Après un contre rondement mené, le capitaine Ødegaard a idéalement servi Martinelli qui ne tremblait pas pour battre Alisson (1-0, 1e). Après ce début catastrophique, Liverpool revenait peu à peu dans le match avant d’égaliser juste après la demi-heure de jeu. Sur un bon service de Luis Diaz, Darwin Nunez relançait les Reds dans la rencontre (1-1, 34è). Mais, dans les derniers instants de la première mi-temps, Bukayo Saka permettait à Arsenal de repasser devant (2-1, 45+5). A noter la sortie de Luis Diaz sur blessure, remplacé par Firmino.

Au retour des vestiaires, l’entrant Firmino a fait la différence pour égaliser (2-2, 53e). Après ce but, les deux équipes donnaient le tout pour le tout pour prendre l’avantage. Et le vent a finalement tourné en faveur du club du nord de Londres à la 76è. Saka s’offrait le doublé sur un penalty obtenu par Gabriel Jesus pour faire chavirer l’Emirates de bonheur. Score final 3-2. Avec ce succès, Arsenal repasse devant Manchester City au classement et trône en tête avec 14 points d’avance sur son adversaire du jour.