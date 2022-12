Premier League: Arsenal renverse West Ham et reste leader

Devant son public de l’Emirats Stadium, Arsenal a su trouver les ressources pour renverser West Ham (3-1), ce lundi soir, à l’occasion de la 17è journée de Premier League.

Le Boxing Day et la 17è journée du championnat anglais se poursuivaient ce lundi soir, avec un choc entre Arsenal et West Ham à l’Emirats. Leader devant Newcastle, au coup d’envoi, les Gunners avaient besoin d’une victoire pour conforter leur première place. Et, les hommes de Mikel Arteta ont réussi leur mission en s’imposant sur le score de 3-1, même si cela été plus ou moins compliqué.

Car, ce sont bien les visiteurs qui frappaient en premier dans cette rencontre. Après plusieurs occasions de part et d’autre, Bowen se faisait faucher dans la surface par Saliba et l’arbitre n’hésitait pas et désignait le point de penalty. Saïd Benrahma se chargeait d’exécuter la sentence pour ouvrir le score (27e, 1-0). Arsenal repartait alors à l’abordage pour égaliser et Martin Odegaard obtenait un penalty juste avant la pause, finalement annulé grâce à l’aide de la VAR.

Au retour des vestiaires, les Gunners poussaient toujours très fort pour revenir au score, et Bukayo Saka profitait d’une première frappe de Martin Odegaard pour pousser le ballon au fond des filets (53e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Martinelli faisait le break pour les siens (59e, 2-1). Libérés, les joueurs de Mikel Arteta inscrivaient une nouvelle réalisation par l’intermédiaire d’Edward Nketiah (69è). Score final : 3-1.

Grâce à cette victoire, Arsenal conforte sa place de leader et peut attendre sereinement la rencontre entre Leeds et Manchester City. Le 31 décembre prochain, les Gunners se déplaceront sur la pelouse de Brighton pour le compte de la 18è journée de Premier League. Une rencontre qu’il faudra remporter pour rester leader du championnat pour le début de la nouvelle année.