Premier League: Arsenal dompte Manchester United

Arsenal recevait Manchester United ce dimanche à l’Émirats Stadium, pour le duel du haut de tableau de la 21è journée de Premier League. Dans une rencontre maîtrisée, où ils auront montré leur supériorité technique, les Gunners se sont imposés sur le score de 3-2.

Sans surprise, les hommes de Mikel Arteta posaient le pied sur le ballon, en début de partie, mais peinaient à se montrer dangereux face à un bloc très bien positionné de Manchester United. Ce sont d’ailleurs les Red Devils qui frappaient les premiers dans ce choc. Sur un ballon perdu par Thomas Partey, Marcus Rashford dribblait le Ghanéen avant de déclencher un tir à la trajectoire légèrement flottante qui trompait le gardien adverse (1-0, 17è). Mais la joie des Mancuniens était de courte durée.

À peine cinq minutes plus tard, Granit Xhaka centrait au second poteau où il trouvait Edward Nketiah qui propulsait le cuir de la tête au fond des filets de David De Gea, pour ramener les deux équipes à égalité (1-1, 24è). La suite de ce premier acte était très disputée, mais plus aucune des deux équipes ne trouvera le chemin des filets. Score de parité à la pause donc. Au retour des vestiaires, Arsenal repartait à l’abordage et arrivait à prendre l’avance au score grâce à Saka. L’international anglais décrochait une frappe lointaine qui trompait De Gea (2-1, 53è).

Mais, à son tour, Manchester United ne tardait pas à réagir. Quelques minutes après le deuxième but de son équipe, le portier des Gunners relâchait le ballon après un corner et Lisandro Martinez en profitait pour égaliser (2-2, 59è). Arsenal reprenait alors sa marche en avant pour aller chercher la victoire, sans pour autant arriver à mettre en difficulté la défense mancunienne. Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Edward Nketiah réalisait une déviation acrobatique en toute fin de partie (90e), pour offrir la victoire aux siens (3-2).

Avec cette victoire, Arsenal reprend son avance de cinq points sur Manchester City, vainqueur de Southampton (3-0) plus tôt dans la journée. Manchester United de son côté reste quatrième, avec le même nombre de points (39) que Newcastle (3è). Lors de la prochaine journée de Premier League, Arsenal se rendra à Everton tandis que Manchester United affrontera Crystal Palace à Old Trafford.