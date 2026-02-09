Premier League, 26e journée : matches à suivre et enjeux au classement

La Premier League reprend en milieu de semaine pour la 26e journée, dans un calendrier particulièrement chargé. Entre la lutte pour le titre, la quête des places européennes et la bataille pour le maintien, chaque rencontre pourrait peser lourd dans l’évolution du classement.

En tête du championnat, Arsenal se déplace sur le terrain de Brentford pour clore cette série de matches ; une mission délicate face à une formation qui sait se montrer coriace devant son public. Dans le même temps, Manchester City, deuxième, accueille Fulham et n’a pas le droit à l’erreur s’il veut rester dans la course au sommet.

Les autres grands clubs ne doivent pas flancher non plus : Manchester United se rend à Londres pour défier West Ham, tandis que Chelsea reçoit Leeds avec l’ambition de conforter sa place dans la lutte pour le Top 4. Liverpool, quant à lui, tentera de repartir de l’avant après sa défaite précédente en affrontant Sunderland, un déplacement toujours piégeux.

Calendrier de la 26e journée

Mardi 10 février 2026

Chelsea – Leeds United : 19h30 GMT

Everton – Bournemouth : 19h30 GMT

Tottenham – Newcastle United : 19h30 GMT

West Ham United – Manchester United : 20h15 GMT

Mercredi 11 février 2026

Aston Villa – Brighton : 19h30 GMT

Crystal Palace – Burnley : 19h30 GMT

Manchester City – Fulham : 19h30 GMT

Nottingham Forest – Wolverhampton : 19h30 GMT

Sunderland – Liverpool : 20h15 GMT

Jeudi 12 février 2026

