Premier League, 26e journée : matches à suivre et enjeux au classement
La Premier League reprend en milieu de semaine pour la 26e journée, dans un calendrier particulièrement chargé. Entre la lutte pour le titre, la quête des places européennes et la bataille pour le maintien, chaque rencontre pourrait peser lourd dans l’évolution du classement.
En tête du championnat, Arsenal se déplace sur le terrain de Brentford pour clore cette série de matches ; une mission délicate face à une formation qui sait se montrer coriace devant son public. Dans le même temps, Manchester City, deuxième, accueille Fulham et n’a pas le droit à l’erreur s’il veut rester dans la course au sommet.
Les autres grands clubs ne doivent pas flancher non plus : Manchester United se rend à Londres pour défier West Ham, tandis que Chelsea reçoit Leeds avec l’ambition de conforter sa place dans la lutte pour le Top 4. Liverpool, quant à lui, tentera de repartir de l’avant après sa défaite précédente en affrontant Sunderland, un déplacement toujours piégeux.
Calendrier de la 26e journée
Mardi 10 février 2026
Chelsea – Leeds United : 19h30 GMT
Everton – Bournemouth : 19h30 GMT
Tottenham – Newcastle United : 19h30 GMT
West Ham United – Manchester United : 20h15 GMT
Mercredi 11 février 2026
Aston Villa – Brighton : 19h30 GMT
Crystal Palace – Burnley : 19h30 GMT
Manchester City – Fulham : 19h30 GMT
Nottingham Forest – Wolverhampton : 19h30 GMT
Sunderland – Liverpool : 20h15 GMT
Jeudi 12 février 2026
Brentford – Arsenal : 20h00 GMT