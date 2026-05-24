Premier discours de Romuald Wadagni: une place de choix aux jeunes et aux femmes

après son prestation de serment, Monsieur Romuald Wadagni, le nouveau président de la République du Bénin a délivré son discours d’investiture.

Dans uun ton solennel, le nouveau président a rendu hommage à ses prédécesseurs qui ont préservé la paix et l’unité nationale.

La jjeunesse béninoise et les femmes semblent avoir une place de choix dans l’engagement du nouveau chef d’état.

Aux jeunes, il a lancé un appel à la confiance et à l’espérance : « Aux jeunes du Bénin, qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici chez eux par leur travail, je veux dire ceci : le Bénin croit en vous, et il vous donnera les chances de réussir. »

Aux femmes, il a reconnu leur rôle essentiel dans l’économie nationale et promis un renforcement de leurs droits et opportunités : « Aux femmes du Bénin, qui portent silencieusement une part immense de notre économie et avancent toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci : votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités sera renforcé. »

Ce premier discours trace les grandes lignes d’une gouvernance axée sur l’inclusion, la justice sociale et la valorisation des forces vives du pays, marquant ainsi l’ouverture d’un nouveau chapitre politique pour le Bénin.