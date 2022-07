Poutine sur la mort de Shinzo Abe: « la main d’un criminel a abrégé la vie d’un homme d’État éminent »

Pluie de réaction au sein de la communauté internationale après le décès de l’ancien premier ministre japonais, Shinzo Abé, abattu par un homme armé. Dernier à réagir, le président russe Vladimir Poutine qui a rendu hommage à « un homme d’Etat éminent ».

« (…) La main d’un criminel a abrégé la vie d’un homme d’État éminent qui a dirigé le gouvernement japonais pendant longtemps et qui a beaucoup fait pour développer les relations de bon voisinage entre nos pays », déclaré ce vendredi Vladimir Poutine dans un télégramme envoyé à la mère et à l’épouse de l’ancien premier ministre japonais, sur le site internet du Kremlin.

« Nous entretenions des contacts réguliers avec Shinzo, au cours desquels ses excellentes qualités personnelles et professionnelles se sont pleinement manifestées. Le souvenir lumineux de cet homme remarquable restera à jamais dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu. Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, de faire preuve de force et de courage face à cette perte immense et irréparable », a ajouté le président russe.

« Une attaque terroriste »

L’attentat commis contre l’ex-premier ministre japonais Shinzo Abe est incontestablement un attentat terroriste, mais il est trop tôt pour spéculer sur ses motivations. C’est ce qu’a déclaré vendredi l’ambassadeur russe à Tokyo Mikhaïl Galouzine à la chaîne de télévision Rossiya 24. « Qu’il s’agisse d’un acte terroriste, c’est indéniable. Quant à son contexte, […] je pense qu’il est encore trop tôt pour faire des hypothèses », a-t-il déclaré.

Le président français Emmanuel Macron a également commenté sur son compte Twitter la mort du premier ministre japonais Shinzo Abe. « Au nom du peuple français, j’adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l’assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde », a-t-il écrit.

Premier Ministre du Japon entre 2006-2007, puis de nouveau de 2012 à 2020, Shinzo Abe, 67 ans, est décédé vendredi suite à une attaque par balles dont il avait été victime. Un Japonais de 41 ans, Tetsuya Yamagami, armé d’un fusil artisanal a tiré deux fois sur Shinzo Abe alors qu’il tenait un discours dans la ville de Nara lors d’un rassemblement de campagne électorale en vue des élections sénatoriales de dimanche. Le tireur a expliqué son acte par le fait qu’il désapprouvait la politique et le comportement de l’ancien premier ministre.