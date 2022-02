Poutine n’a jamais confirmé la présence de Wagner au Mali, une manipulation des médias occidentaux

Alors que le président russe Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron à Moscou, il a été interrogé sur le groupe Wagner au Mali et le locataire du Kremlin a été très clair. Cependant, l’information a été manipulée par les médias occidentaux pour des raisons encore floues.

A quel moment le président russe a-t-il confirmé la présence du groupe Wagner au Mali ? Seuls certains médias occidentaux dont RFI le savent. Lors de sa rencontre avec Macron au Kremlin pour discuter de la crise ukrainienne, Poutine a abordé la question du groupe paramilitaire Wagner, de son probable déploiement au Mali et de ses liens avec le gouvernement russe. Interrogé lors de la conférence de Presse, le chef de l’Etat russe a clairement dit que son gouvernement n’a rien à voir avec le groupe privé.

La réponse du président a pourtant été très limpide sur la présence de Wagner au Mali et de l’implication de la Russie. « En ce qui concerne le Mali, le président (Macron) m’a posé plusieurs fois la question et nous en avons parlé en détail ; le gouvernement russe n’a rien à voir avec ces entreprises privées qui travaillent au Mali et autant que je sache, le gouvernement malien n’a fait aucune remarque sur la présence de ces compagnies privées. Donc, là il faut s’en tenir au principe qui s’applique aussi à l’OTAN et aux membres de l’organisation, si le Mali a fait le choix de travailler avec ces compagnies, c’est son choix », a souligné Vladimir Poutine.

Les médias et les gouvernements occidentaux ont toujours insisté sur le fait que le groupe Wagner était au Mali et qu’il était également financé par le Kremlin. Poutine n’a fait que répondre à une question qu’on lui a posée en partant du fait que Wagner serait au Mali. Il défendu la non implication de son pays dans les affaires d’un autre pays.

Pourquoi le journaliste (français) ne lui a pas posé la question de savoir si la Russie avait des instructeurs déployés au Mali ? C’est la réponse à cette question qui pourrait déterminer qui est ou n’est pas au Mali vu que le gouvernement malien insiste sur le fait que les russes déployés dans leur pays sont des instructeurs venus former leur armée.

Les puissants médias occidentaux se sont empressés de tirer leurs conclusions pour estimer que le chef de l’Etat russe a confirmé la présence de Wagner au Mali alors même que celui-ci se défend de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas et a même appeler les européens à en faire autant en soulignant que le Mali a le droit de prendre des décisions pour elle-même. Même Macron, le très courageux président français donneur de leçon n’a pas osé contredire Poutine ou même souligner qu’il a confirmé la présence de Wagner. « Le président a été clair », c’est sa réponse sur le sujet.

Il va sans dire que la presse occidentale, nourrie et gavée par les dirigeants africains, se retournent contre eux à la moindre occasion pour se ranger sur la version de faits tenue par leur gouvernement. Les dirigeants africains devraient commencer par en tirer des leçons et accorder plus d’importance aux médias de leur pays et les aider à grandir au lieu de continuer à privilégier des médias occidentaux qui semblent plus être plus manipulateurs qu’informateurs.