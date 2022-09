Poutine dénonce devant Xi Jinping les efforts des Occidentaux visant à créer un « monde unipolaire »

Réunis pour la première fois depuis le déclenchement du conflit ukrainien par la Russie, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché leur proximité ce jeudi en Ouzbékistan. Le dirigeant russe a déclaré apprécier « la position équilibrée » des Chinois sur la crise ukrainienne.

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé ce jeudi les tentatives occidentales de créer un « monde unipolaire » lors d’un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping en Ouzbékistan, saluant la « position équilibrée » de Pékin sur l’Ukraine.

« Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment pris une forme absolument laide et sont totalement inacceptables », a déclaré Poutine à Xi. « Nous apprécions beaucoup la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne », a-t-il ajouté, lors de leur première rencontre depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghaï en ligne de mire

La dernière fois qu’ils étaient apparus côte à côte, c’était à Pékin, le 4 février 2022. L’ambiance était alors légère, lorsque Xi Jinping et Vladimir Poutine célébraient les 24e jeux olympiques d’hiver qui se déroulaient autour de la capitale chinoise. Seize jours plus tard seulement, le président russe lançait son offensive sur le sol ukrainien.

Ce jeudi, les chefs d’Etat russe et chinois vont se retrouvent pour la première fois depuis le début du conflit, à Samarande en Ouzbékistan. Les deux hommes participeront à la 22e session du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS).

L’OSC est une organisation politique, économique et de sécurité créée en 2001 pour rivaliser avec les organisations occidentales similaires. Elle va rassembler, jeudi et vendredi, Xi et Poutine, ainsi que les dirigeants de l’Inde, du Pakistan, et des ex-républiques soviétiques d’Asie centrale comme le Kazakhstan et l’Ouzbékistan.