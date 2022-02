Poutine appelle l’armée ukrainienne à « prendre le pouvoir » à Kiev￼

Dans une nouvelle allocution télévisée ce vendredi, le président russe Vladimir Poutine, qui a lancé à la veille, une opération militaire pour dit-il, dénazifier l’Ukraine, a appelé l’armée ukrainienne à « prendre le pouvoir » à Kiev.

Alors que les forces russes se rapprochent des zones stratégiques de la capitale ukrainienne, le président Vladimir Poutine, a lancé un appel à l’armée ukrainienne. Ce vendredi, qui est le deuxième jour de l’invasion russe en Ukraine, Poutine a appelé les militaires ukrainiens à « prendre le pouvoir » à Kiev en renversant le président Volodymyr Zelensky et son entourage, qu’il a qualifiés de « néonazis » et de « drogués ».

« Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu’il sera plus facile de négocier entre vous et moi », a lancé Vladimir Poutine à l’armée ukrainienne dans une intervention retransmise à la télévision russe, affirmant ne pas combattre des unités de l’armée mais des formations nationalistes qui se comportent « comme des terroristes » utilisant des civils « comme des boucliers humains ».

Les Etats membres de l’Otan se réunissent ce vendredi après-midi en urgence pour prendre de nouvelles décisions face à la tournure de la situation en Ukraine. L’Union Européenne annonce pour sa part, de lourdes sanctions contre Moscou. L’UE va « sévèrement sanctionner » le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour leur responsabilité dans l’invasion de l’Ukraine, a déclaré la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock vendredi à Bruxelles.