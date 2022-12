Brenda Knowles: Pour soupçon d’infection au VIH, elle refuse de c0ucher avec un prétendant

Une influenceuse camerounaise identifiée comme Brenda Knowles a été tabassée par un homme à qui elle a rendu visite pour avoir prétendument refusé d’avoir de l’intimité avec lui.

Elle s’appelle Brenda Knowles. Au Cameroun, son histoire fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Invitée à Yaoundé par un homme qu’elle fréquente, Brenda Knowles a lancé un direct dans lequel un homme lui donnait des gifles.

Mais que s’est-il vraiment passé? Dans sa vidéo, la jeune femme raconte avoir refusé de c0ucher avec l’homme pour soupçon d’infection au VIH. « C’est lui la bas, parce que j’ai refusé de … », elle n’a pas fini sa phrase avant de recevoir des gifles d’un homme torse nu.

Brenda Knowles donne sa version des faits

La vidéo étant devenue virale sur les réseaux sociaux, la victime a donné sa version des faits lundi dernier. D’après elle, une fois chez l’ami, elle informe sa copine de tout ce qu’elle a vu. « J’ai dit à ma copine, le gars qui a l’habitude d’acheter les champagnes, qui a les IPhone 14 pro max, 12 pro max, regarde comment est sa maison. Je vois ses remèdes qui ressemblent aux boîtes de remède VIH », a-t-elle révélé avoir écrit à sa copine.

« Ma copine me demande de filmer les remèdes. Elle vérifie et me dit que ce n’est pas ça (des remèdes VIH Ndlr) mais il y a une boîte qui ressemble auxdits remèdes. Elle me demande de faire très attention car c’est lui qui prend tous les remèdes. Donc, si je dois c0ucher avec lui, je dois me protéger », a-t-elle déclaré.

Soupçon d’infection au VIH Sida

Selon le programme établi avec son ami, Brenda Knowles devrait rentrer le lendemain. Seulement, à 6h du matin, l’homme à qui elle a rendu visite a décidé d’aller plus loin dans un contexte où Brenda Knowles a peur de contracter le VIH-Sida.

« Il commence à me toucher, je fais comme si je ne sentais rien, à un moment il s’est retrouvé en ér*ction, directement il veut me … J’ai dit non, si on doit le faire sans protection on doit aller faire un bilan de santé ensemble. Il descend et dit que je suis en train de le traiter de malade ».

Mais tout a basculé lors que la camerounaise a décidé de rentrer. A l’en croire, il n’était pas d’accord qu’elle rentre après avoir refusé de lui faire plaisir.

« Quand j’ai voulu rentrer , il n’était plus là. Je lui écris pour dire : je rentre, il me répond, tu as refusé de faire l’am0ur avec moi. Je lui explique que je n’ai pas refusé, j’ai juste demandé de se protéger après il ne répond plus », a-t-elle raconté. S’en est suivi une bousculade et des paires de gifles.

De son côté, l’homme accuse la jeune femme d’avoir volé près de 5 millions de FCA dans sa chambre.