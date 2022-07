Pour sacrifice rituel, un père met en vente ses trois enfants albinos pour 25 millions f CFA

Dans la région de Tete, dans le nord-ouest du Mozambique, un père qui voulait vendre ses trois enfants albinos pour les utiliser dans des rituels de sorcellerie a été arrêté avant d’avoir pu conclure l’affaire, a déclaré la police lundi.

Celui-ci n’est simplement pas le père de ces divines créatures, mais un vil géniteur. Dans la région de Tete, ville située sur la rive droite du fleuve Zambèze, à 1 095 km au nord de Maputo, les policiers ont interpellé le père et l’oncle de trois enfants atteints d’albinisme, après avoir été alertés par une dénonciation anonyme.

Les trois enfants devaient être vendus au Malawi voisin, pour un montant total équivalent à quelque 40 000 dollars ( environs 25 millions f CFA), a précisé lors d’une conférence de presse le porte-parole local de la police, Feliciano da Câmara. Après l’appel anonyme, « nous avons enquêté et il a été possible de sauver les trois enfants, âgés de 9 à 16 ans, qui se trouvaient en captivité », a-t-il encore ajouté, précisant que le père comme l’oncle démentaient toute implication dans ce trafic présumé.

En Afrique australe, les personnes albinos sont traquées et tuées à des fins de sorcellerie. Leurs membres et leurs os sont en effet utilisés par les sorciers pour des rituels censés apporter richesse et pouvoir. Mais ces pays d’Afrique australe ne sont pas des uniques, puisque d’autres pays d’Afrique sub-saharienne, comme le Kenya, le Mali, la Tanzanie ou le Burundi, pratiquent cette chasse à l’homme.