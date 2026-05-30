Mairie de Savè : les candidats présélectionnés pour le recrutement de quatre agents contractuels connus

La mairie de Savè a rendu publique la liste des candidats présélectionnés dans le cadre du recrutement de quatre agents contractuels de droit privé. Les postulants retenus sont convoqués pour une épreuve écrite prévue le 11 juin 2026.

À la mairie de Savè, le processus de recrutement de quatre agents contractuels de droit privé suit son cours. Dans un communiqué en date du 7 mai 2026, signé par le Secrétaire exécutif de la commune, Jésugbe Jean Azanmasso, l’administration communale a dévoilé la liste des candidats retenus à l’issue de l’étude des dossiers de candidature.

Les personnes présélectionnées sont invitées à participer à un test écrit qui se déroulera le jeudi 11 juin 2026 à partir de 7 heures à la salle de délibération du Conseil communal de la mairie de Savè. Les candidats devront se présenter munis d’une pièce d’identité en cours de validité.

Selon les informations communiquées, les épreuves porteront sur des matières spécifiques en fonction des postes visés. Les candidats au poste de Technicien supérieur en eau, hygiène et assainissement composeront en écotoxicologie et santé publique. Ceux en lice pour le poste de Contrôleur des services financiers seront évalués en comptabilité. Quant aux postulants au poste de Secrétaire des services administratifs, ils seront soumis à une épreuve de rédaction administrative.

Pour le poste de Technicien supérieur en eau, hygiène et assainissement, deux candidats ont été retenus. Il s’agit de Hogbonoutogue Nouwassè Joachim et d’Adjaka Midokpè Luc.

Cinq candidats ont été présélectionnés pour le poste de Contrôleur des services financiers. Il s’agit de Hessou N. Pascal, Olou O. Josephine, Adegnandjou O. Clarisse, Houinsou Z. G. Estelle et Kede Hoindo Victor.

Enfin, pour le poste de Secrétaire des services administratifs, Chabi Belvida Percide est la seule candidate retenue à cette étape du processus.

Les candidats concernés sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de participer au test écrit dans les conditions requises.