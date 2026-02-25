Pour Estelle Dossin, la sexualité identique au début nuit à l’intimité du couple

Psychologue et psychanalyste devenue visage incontournable de Mariés au premier regard (MAPR) sur M6, Estelle Dossin s’est imposée comme une voix médiatique sur les questions de couple et de sexualité. Reconnue pour sa capacité à analyser la compatibilité des candidats, elle alerte notamment sur un phénomène qu’elle juge préoccupant : des couples qui conservent une sexualité « absolument identique » à celle du début de la relation, ce qui, selon elle, limite l’installation d’une véritable intimité.

Diplômée en psychologie en 2007, Estelle Dossin ouvre son cabinet dans un arrondissement parisien réputé. À la même période, elle intervient pendant deux ans au sein de la société de conseil Civipol, missionnée pour le compte du ministère de l’Intérieur, où elle est chargée de l’audit du recrutement des forces de l’ordre (FDO). Ce passage dans le secteur public précède son orientation vers la pratique privée et, plus tard, vers la médiatisation de son expertise sur le couple.

Le grand public la découvre au sein de la troisième saison de MAPR, en 2019, où sa présence est rapidement perçue comme un renouveau pour le programme. À la télévision, elle multiplie les casquettes : auteure sur les thématiques du couple et du développement personnel, chroniqueuse dans des émissions comme Les Grosses Têtes auprès de Laurent Ruquier, et intervenante régulière sur des plateaux d’information et de divertissement.

Un expert du couple sollicité par les médias

La télé-réalité a servi de tremplin : depuis sa visibilité sur M6, Estelle Dossin est invitée sur des chaînes et rendez-vous diversifiés. Elle est apparue dans l’émission Enquêtes criminelles, sur BFM TV et intervient fréquemment pour Le Figaro TV sur des questions liées à l’intimité et à la longévité des relations amoureuses. Son propos se veut accessible et centré sur la vie de couple au quotidien, loin des effets de manche.

Dans des plateaux de divertissement comme TBT9 chez Cyril Hanouna, elle a insisté sur la nécessité de cultiver la complicité pour que « ça dure » au sein d’un couple, en distinguant cette complicité des seules performances sexuelles. À plusieurs reprises, elle a détaillé la manière dont le désir évolue avec le temps et les risques pour la relation lorsque la sexualité reste figée sur le modèle des débuts.

Sur Le Figaro TV, Estelle Dossin a expliqué : “Au début, forcément, quand on vient de se rencontrer, c’est tout feu tout flamme… On est toujours grimpés l’un sur l’autre. Un truc vraiment charnel, animal, très agréable, qui participe à créer de l’attachement […]. Ce qui est inquiétant ce sont les couples qui ont une sexualité absolument identique au tout début.”

