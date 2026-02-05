Portugal : une commune frappée par les inondations reporte le second tour de l’élection présidentielle

La municipalité d’Alcácer do Sal, l’une des localités les plus gravement touchées par les inondations au Portugal, a annoncé jeudi 5 février son souhait de décaler d’une semaine le second tour de la présidentielle prévu ce week-end, a indiqué la maire Clarisse Campos à l’agence Lusa. Cette décision fait suite aux dégâts causés par la tempête Leonardo.

La municipalité d’Alcácer do Sal, l’une des localités les plus gravement touchées par les inondations au Portugal, a annoncé jeudi 5 février son souhait de décaler d’une semaine le second tour de la présidentielle prévu ce week-end, a indiqué la maire Clarisse Campos à l’agence Lusa. Cette décision fait suite aux dégâts causés par la tempête Leonardo.

Située dans le district de Setúbal, à environ cent kilomètres au sud de Lisbonne, Alcácer do Sal a subi des crues importantes après des pluies persistantes. Le cours du Sado a débordé, conséquence des fortes précipitations liées tout autant à Leonardo qu’à la tempête Kristin, qui frappent la région depuis le 28 janvier.

En visite sur place jeudi matin, le chef de l’État sortant Marcelo Rebelo de Sousa a évoqué la possibilité pour les municipalités affectées d’ajuster le calendrier électoral en raison des intempéries. Il a précisé que la compétence de reporter le scrutin revenait aux autorités locales et non au gouvernement central.

Publicité

Calendrier électoral et adversaires