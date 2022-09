Portugal: un joueur refuse la sélection et annonce sa retraite internationale

Convoqué avec le Portugal pour les derniers matchs de groupes de la Ligue des Nations, Rafa Silva a décliné sa sélection et annoncé dans la foulée sa retraite internationale. Le joueur de Benfica a évoqué des raisons personnelles.

A l’occasion de la trêve internationale de septembre, les pays européens vont disputer les deux derniers matchs de poules de la Ligue des Nations. Encore en course pour la première place du groupe 2 de la Ligue A, qualificative pour les demi-finales, le Portugal va affronter la République Tchèque (24 septembre à Prague) et l’Espagne (27 septembre à Braga). Pour ces deux rencontres, le sélectionneur de la Seleção a retenu 26 joueurs dont l’attaquant de Benfica, Rafa Silva. Mais ce dernier a décliné la sélection et a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale.

« J’ai informé aujourd’hui le sélectionneur Fernando Santos et la FPF (Fédération portugaise de football) de mon indisponibilité pour représenter l’équipe nationale. Je pense que c’est une décision honnête et juste à ce stade de ma carrière. Je demande que les raisons, d’ordre personnel, soient respectées par tous« , a expliqué le joueur à l’agence de presse Lusa. « J’ai représenté les équipes nationales à 40 reprises (dont 15 sélections en jeunes, ndlr), aidé à remporter l’Euro 2016 et la Ligue des Nations (2019) et je serai toujours au premier rang pour soutenir notre équipe à tous« , a-t-il poursuivi.

Rafa Silva, âgé de 29ans, a été sélectionné à 25 reprises avec la Seleção (0 but, 5 passes décisives). Même s’il est rarement titulaire, il est très souvent utilisé par le sélectionneur Fernando Santos dans la rotation de l’équipe nationale portugaise. Durant ses 25 sélections, Rafa Silva a été titularisé à 8 reprises, pour 17 entrées en jeu. Le choix du joueur parait très étonnant, surtout quand on sait qu’on est à deux mois du début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre).