Portugal-Suisse: le coup de gueule de Georgina Rodriguez après la mise sur le banc de CR7

Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo, a lâché un énorme coup de gueule après la non-titularisation de son compagnon lors du match Portugal-Suisse (6-1) en huitième de finale de Coupe du monde 2022.

Sans trembler, le Portugal a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Les Lusitaniens ont battu la Suisse (6-1) en huitième de finale au terme d’un match visiblement à sens unique. Auteur d’un grand match, Gonçalo Ramos s’est offert un triplé pour cette démonstration de force des Portugais qui rejoignent le Maroc en quart de finale.

Capitaine de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo n’avait pas lui participé à ce festival offensif de ses coéquipiers. Laissé sur le banc au coup d’envoi, le joueur de 37 ans a assisté dans son coin au show de ses partenaires dans le camp suisse. Certes, il est entré à un quart d’heure de la fin, remplaçant de celui qui est certainement en train de l’éjecter de son fauteuil.

Mais ses quelques occasions n’ont accouché que d’une souris. Une désillusion pour l’ancien attaquant de Manchester United est parti aux vestiaires plus tôt que les autres, à la fin de la rencontre, sans doute frustré par le maigre temps de jeu à lui offert.

Un sentiment partagé par Georgina Rodriguez qui a lâché un énorme coup de gueule sur la situation de CR7. Dans un post sur Instagram, le mannequin a fustigé la mise sur le banc de celui qu’elle désigne comme le meilleur joueur au monde.

« Félicitations Portugal ! Pendant que les 11 joueurs chantaient l’hymne, tous les objectifs étaient braqués en toi. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n’ont cessé de te réclamer et de crier ton nom. J’espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront à nous tenir la main et nous faire vibrer une nuit de plus », a écrit la compagne de CR7.

Ronaldo a également pondu un message sur les réseaux sociaux. Mais le natif de Madère a juste félicité ses coéquipiers pour cet exploit qui rapproche la « Seleção das Quinas » vers son premier sacre dans cette compétition.

« Quelle journée incroyable pour le Portugal, avec un résultat historique dans la plus grande compétition du football mondial. Une exposition de luxe pour une équipe pleine de talent et de jeunesse. Notre sélection est à féliciter. Le rêve est vivant ! Jusqu’à la fin ! Force, Portugal !« , a-t-il écrit sur Instagram.