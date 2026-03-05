Portugal : le groupe Leya annonce le décès à 83 ans du romancier Antonio Lobo Antunes

Le romancier portugais António Lobo Antunes est décédé ce jeudi 5 mars 2026, à l’âge de 83 ans, a annoncé sa maison d’édition. La disparition, confirmée par le groupe Leya, a été relayée par plusieurs agences de presse et médias internationaux.

Figure majeure de la littérature en langue portugaise, Lobo Antunes était largement lu hors du Portugal et ses œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues ; son nom revenait fréquemment parmi les favoris évoqués lors des discussions sur le prix Nobel de littérature.

La maison d’édition Leya a indiqué avoir reçu la nouvelle avec «une profonde tristesse» et annoncé qu’elle publiera une note de condoléances. Le groupe rappelait également être l’éditeur de plusieurs de ses livres, témoignant du long compagnonnage entre l’écrivain et l’éditeur.

Parmi ses publications récentes figure O Tamanho do Mundo, parue en 2022, qui s’ajoutait à une œuvre abondante et souvent saluée par la critique.

Un parcours littéraire marqué par l’histoire et la mémoire

L’écriture de Lobo Antunes a souvent exploré les plaies laissées par la dictature et la guerre coloniale, parcourue d’ironie, de douleurs intimes et de voix multiples qui déconstruisent la mémoire collective et individuelle. Ses romans — parmi lesquels figurent des titres régulièrement cités comme essentiels de la littérature portugaise contemporaine — ont façonné sa réputation internationale.

Né à Lisbonne le 1er septembre 1942, médecin de formation, il a exercé comme psychiatre et a servi pendant la guerre en Angola, une expérience qui a profondément nourri son écriture. Au fil des décennies il a reçu plusieurs distinctions et s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières des lettres lusophones.