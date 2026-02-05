Portugal : le candidat d’extrême droite demande le report du second tour de la présidentielle

Jeudi 5 février, le candidat d’extrême droite engagé pour le second tour de la présidentielle portugaise a demandé que la tenue du scrutin, programmée dimanche 8 février, soit reportée. Il invoque les désordres et les dégâts causés par les tempêtes Kistrin et Leonardo qui ont frappé le pays ces derniers jours.

André Ventura a annoncé qu’il allait officiellement suggérer un décalage d’une semaine de l’élection. Sa proposition cible non seulement son adversaire au second tour mais aussi le chef de l’État et les collectivités locales, qu’il souhaite voir consultés sur cette modification du calendrier électoral.

Le candidat a justifié sa requête au nom d’une égalité de traitement entre les électeurs portugais, estimant que les conditions actuelles ne garantissent pas les mêmes possibilités de participation pour tous. Cette intervention a eu lieu à l’occasion d’un déplacement de campagne dans le sud du pays.

Réaction et calendrier