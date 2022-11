Portugal: la réaction de Cristiano Ronaldo après son but historique contre le Ghana

Dans un post sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo s’est prononcé sur la victoire du Portugal face au Ghana (3-2) ce jeudi en Coupe du monde. Et CR7 en a profité pour commenter son but historique.

Cristiano Ronaldo avait raison d’insister pour faire partie de la liste de Fernando Santos pour le Mondial au Qatar. Le quintuple Ballon d’Or s’est offert un record en Coupe du monde après la rencontre face au Ghana (3-2) ce jeudi soir, à l’occasion de la première journée du groupe H. CR7 est, en effet, devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de 5 Coupe du Monde.

La superstar portugaise fait ainsi mieux que des légendes comme Pelé, les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose et Lionel Messi, qui eux, l’ont fait 4 fois. Ronaldo s’est montré décisif en 2006, en 2010, en 2014, en 2018 et maintenant en 2022.

Un nouvel exploit pour le capitaine de la sélection lusitanienne ainsi récompensé pour son but sur pénalty à l’heure de jeu, qui ouvrit le chemin de la victoire aux siens. De quoi rendre fier le joueur de 37 ans qui a réagi sur les réseaux sociaux.

« Être le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes de monde, c’est quelque chose qui me rend très fier, a t-il commenté. C’est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde. On a gagné, on est parti du bon pied. C’est une victoire très importante. On sait que gagner le premier match est crucial. Le plus important était que l’équipe gagne. Le chapitre avec Manchester United est clos. On est bien parti, on a gagné, j’ai pu aider mon équipe. Tout le reste ne compte pas. »

Seul en tête du groupe H devant notamment la Corée du Sud et l’Uruguay qui se sont neutralisés dans l’autre match de cette poule (0-0), le Portugal pourra assurer sa qualification pour les huitièmes de finale, en cas de victoire face à la Céleste lundi prochain. Une mission pour laquelle la « Seleção das Quinas » pourrait à nouveau compter sur Cristiano Ronaldo qui ne voudrait certainement pas s’arrêter en si bon chemin.