Portugal: José Mourinho explique pourquoi il a refusé la sélection

En conférence de presse, jeudi dernier, après la victoire de la Roma contre le Genoa (1-0) en Coupe d’Italie , l’entraîneur de la Louve José Mourinho a donné les raisons qui l’ont poussé a refusé le poste de sélectionneur du Portugal.

Après son élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par le Maroc, le Portugal a décidé de se séparer de son sélectionneur Fernando Santos, qui était à la tête de la sélection depuis huit ans. Sa succession a été confiée à Roberto Martinez, qui a quitté le banc de la Belgique. Mais le choix numéro un de la Fédération portugaise était José Mourinho. En conférence de presse jeudi dernier, l’entraîneur de la Roma a confirmé des contacts avec Fernando Soares, le président de la FPF, tout en expliquant les raisons de son refus.

«Je dois remercier le président de la Fédération portugaise de football, parce que ce qu’il m’a dit m’a rendu fier. Il m’a dit que j’étais sa seule option et qu’il a fait tout son possible pour me ramener à la maison, ce qui m’a fait énormément plaisir. Mais ce ne s’est pas passé. Je suis resté, je suis bien ici et je donne le meilleur de moi. C’est le plus important. Je donne toujours le meilleur de moi dans ce que j’entreprends», a déclaré le “Spécial One”.

José Mourinho se concentre donc sur son travail à la Roma. Cette saison, le club de la Louve est 7è de Serie A avec 31 points après 17 journées. Les Romains sont seulement à 3 points du quatrième, l’Inter Milan, et peuvent continuer à rêver d’une place en Ligue des champions la saison prochaine.