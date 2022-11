Portugal-Ghana: un double record pour Cristiano Ronaldo

Buteur face au Ghana (3-2) ce jeudi soir en Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire de cette compétition.

Le Portugal a fait un premier pas vers son objectif à la Coupe du monde 2022. La « Seleção das Quinas » s’est imposée face au Ghana (3-2) ce jeudi soir, en première journée du groupe H. Bousculés surtout en seconde période, les hommes du sélectionneur Fernando Santos ont fini par l’emporter grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo.

Le quintuple Ballon d’Or a en effet montré la voie de la victoire à son équipe avec une réalisation sur penalty à l’heure de jeu. Un but qui fait entrer CR7 un peu plus dans l’histoire de ce tournoi. L’attaquant de 37 ans, libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, est en effet devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de 5 Coupe du Monde.

La superstar portugaise fait ainsi mieux que des légendes comme Pelé, les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose et Lionel Messi, qui eux, l’ont fait 4 fois. Ronaldo s’est montré décisif en 2006, en 2010, en 2014, en 2018 et maintenant en 2022.

Mais ce jeudi soir, ce n’était pas le seul record du capitaine de la sélection portugaise. L’attaquant de la Seleça (37 ans et 292 jours) est également devenu le deuxième plus vieux buteur de la Coupe du Monde après Roger Milla (42 ans et 39 jours).