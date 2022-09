Portugal-Espagne: les compos probables du choc

Le Portugal reçoit l’Espagne à Braga ce mardi soir à 19h45 (GMT+1), pour la finale du groupe 2 de la Ligue A en Ligue des Nations. Le vainqueur de ce choc décrochera son ticket pour le Final Four de la compétition européenne.

La phase de poule de la Ligue des nations s’achève ce mardi, avec les rencontres du groupe 2 de la Ligue A. Un seul ticket est encore en jeu pour le Final Four, et il sera disputé par le Portugal et l’Espagne.

Alors que la Roja avait son destin en main, les hommes de Luis Enrique ont perdu à domicile contre la Suisse (1-2) lors de la cinquième journée et sont condamnés à battre le Portugal s’ils veulent poursuivre le tournoi européen. «Nous allons l’aborder comme s’il s’agissait des quarts de finale au Qatar, nous devons jouer un match et nous devons seulement gagner» a notamment déclaré le sélectionneur de la Roja en conférence de presse ce lundi.

De leur côté, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, premier du groupe avant le coup d’envoi, n’auront besoin que d’un nul pour se hisser en demi-finale. Mais pas question de se relâcher pour Fernando Santos qui a déclaré à la veille de la rencontre: «Je vais dire à mes joueurs que nous allons jouer comme nous le faisons toujours, que nous n’allons pas jouer d’une autre manière juste parce que deux résultats sont possibles».

Ce choc aux allures de finale promet donc d’être explosif, entre deux équipes prêtes à tout pour aller au bout dans cette Ligue des nations. Seuls deux joueurs seront absents pour cette rencontre, ils sont du côté du Portugal, à savoir Joao Felix et Raphaël Guerreiro. Cristiano Ronaldo devrait être une nouvelle fois titulaire, tout comme Bruno Fernandes ou encore Bernardo Silva. En face, Morata et Pedri devraient être alignés par Enrique pour l’Espagne.

Les compos probables

Portugal (4–3-3) : Costa – Cancelo, Danilo, Dias, Dalot – Fernandes, Palhinha, Neves – Leao, Ronaldo, Silva.



Espagne (4-3-3) : Simon – Alba, Torres, Garcia, Azpilicueta – Pedri, Rodri, Koke – Ferran, Morata, Sarabia.