Portugal: à peine nommé sélectionneur, Roberto Martinez tranche pour l’avenir de Ronaldo

Nouveau sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez a évoqué ses objectifs pour son mandat à la tête de la sélection lusitanienne. Et le technicien espagnol s’est prononcé sur le cas Cristiano Ronaldo qui veut toujours porter le maillot national, à 38 ans.

La Fédération portugaise de football a dévoilé ce lundi le nom du nouveau sélectionneur de son équipe première. Et les Lusitaniens ont porté leur choix sur le technicien espagnol Roberto Martinez. Ancien coach des Diables Rouges de la Belgique, l’entraîneur de 49 ans a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2026.

« Je suis très heureux, enchanté de pouvoir représenter une des sélections dotées des meilleurs talents du monde. La fédération savait que c’était le projet sportif qui m’attirait le plus », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse après son officialisation. Interrogé par les journalistes sur le cas Cristiano Ronaldo qui va bientôt fêter ses 38 ans, Martinez s’est montré évasif.

S’il estime que le capitaine de la « Seleção das Quinas » mérite le respect pour tout ce qu’il a apporté au football dans son ensemble, l’ex-manager des Diables Rouges ne fera cependant pas du favoritisme et composera son équipe qu’avec les joueurs capables d’apporter un plus au groupe.

« Les décisions doivent être prises sur le terrain. Je ne suis pas un entraîneur qui prend des décisions hâtives. Je veux rencontrer tout le monde, et à partir d’aujourd’hui, je veux parler et connaître tous les joueurs. Cristiano fait partie de cette liste des 26 mondialistes, il a passé 19 ans avec l’équipe nationale et mérite le respect« , a déclaré Martinez.

« À partir de là, c’est à moi de faire la meilleure liste pour le Championnat d’Europe. Demain, nous commencerons à travailler, à connaître tous les joueurs, et Cristiano est l’un d’eux. Nous allons commencer un processus footballistique pour essayer de connaître tous les joueurs qui pourraient rejoindre cette équipe nationale. Nous allons donner une opportunité à tous les joueurs et respecter tous ceux qui sont déjà dans l’équipe nationale. Cristiano est l’un d’eux », a-t-il ajouté. CR7 a lui déjà indiqué à maintes reprises qu’il souhaitait participer à l’Euro 2024 en Allemagne.