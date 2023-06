Portugal: 47 footballeurs victimes de trafic d’êtres humains secourus par la police

-Publicité-

Selon les informations de l’AFP, qui a contacté le service des étrangers et frontières, un important sauvetage a été effectué par la police portugaise, dans le cadre d’une opération visant à démanteler un réseau de trafic d’êtres humains lié à un centre de formation de football situé dans le nord du Portugal. Au total, quarante-sept jeunes footballeurs, dont trente-six mineurs, ont été secourus par les autorités compétentes.

Le football portugais, réputé pour son dynamisme et ses talents, est actuellement secoué par une affaire choquante de trafic d’êtres humains. En effet, l’AFP a appris auprès du service des étrangers et frontières que 47 joueurs, dont 36 mineurs, ont été secourus par la police dans le cadre d’une opération appelée « El Dourado ». Les victimes, originaires de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, ont été séquestrées dans les locaux de l’académie de football Bsports, à Riba d’Ave, près de Vila Nova de Famalicao, dans le nord du Portugal, selon les médias locaux.

Les victimes ont été placées dans des institutions sous la protection de l’État, où elles recevront l’assistance et le soutien nécessaires. Les joueurs devaient être soumis à des interrogatoires par les autorités judiciaires avant d’être autorisés à retourner dans leurs pays d’origine.

A RTP teve acesso a e-mails que indicam que era Mário Costa quem definia os termos e os valores da mensalidade que cada menor teria de pagar à Bsports#RTP #RTPNotícias https://t.co/u8SsVUaUcG — RTPNotícias (@RTPNoticias) June 15, 2023

Le président de l’assemblée générale de la ligue mis en examen

L’enquête a conduit à l’arrestation de deux ressortissants portugais et à la mise en examen de cinq sociétés impliquées dans ce réseau de trafic d’êtres humains. Les autorités ont saisi plusieurs passeports et titres de séjour dans le cadre de l’opération. Les détails exacts sur les motifs et les méthodes utilisées par les trafiquants n’ont pas encore été entièrement divulgués

L’une des deux personnes mises en examen a été identifiée par les médias comme étant Mario Costa, un des responsables de l’académie Bsports et président de l’assemblée générale de la ligue de football portugaise, poste duquel il a démissionné mercredi en affirmant n’avoir commis aucune illégalité. D’après RTP, le conseil de justice de la fédération portugaise de football a porté plainte contre Costa.

