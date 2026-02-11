Porto-Novo: un motocycliste interpellé avec 180 kg de faux médicaments après une infraction routière

À Porto-Novo, dans le département de l’Ouémé, un motocycliste a été appréhendé avec une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits.

L’arrestation a eu lieu après que les éléments de la Police républicaine ont intercepté le suspect pour une violation du code de la route. Lors de la vérification du chargement, les agents ont découvert environ 180 kilogrammes de médicaments de contrefaçon, sans aucune documentation attestant de leur origine légale ni de leur circuit de distribution.

Les produits saisis, dont l’authenticité et la composition restent à établir par les autorités sanitaires compétentes, sont présumés être des médicaments falsifiés.

Le conducteur du véhicule, non encore identifié publiquement, a été placé en garde à vue. Il devra répondre devant la justice des faits de détention, de transport et de mise en circulation de produits pharmaceutiques contrefaits, en violation des textes en vigueur au Bénin.

Cette interpellation fait suite aux actions régulières des forces de l’ordre pour lutter contre les réseaux de distribution illégale de médicaments, qui représentent une menace pour la santé des populations. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’origine des produits saisis et d’identifier d’éventuels complices ou réseaux impliqués dans ce trafic.